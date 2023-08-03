В Донецке провели очередной рейд по проверке состояния общественного транспорта

В Донецке провели повторный техосмотр пассажирского транспорта. Фото: Минтранс ДНР

В Донецке провели очередной рейд по проверке санитарно-технического состояния общественного транспорта на диспетчерской станции «Крытый рынок». Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- На данный момент проверено 137 автобусов. Большинство выявленных нарушений уже устранены. Особое внимание сегодня уделено маршруту № 77. Жалобы пассажиров по поводу неудовлетворительного состояния сидений в автобусах подтвердились, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что перевозчик, который обслуживает этот маршрут, обещает привести салоны в надлежащий вид в этом месяце.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поручил рассмотреть возможность продления графика работы четырех маршрутов в Донецке. Он подчеркнул, что в Республике продолжаться проверки пассажирского транспорта.

Кроме того, ранее повторный осмотр общественного транспорта прошел в Макеевке. Проверяющие из администрации, Минтранса и других ведомств отметили положительную динамику.

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