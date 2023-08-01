Глава Минтранса ДНР проверил состояние общественного транспорта в Мариуполе

Министр транспорта выслушал мнение местных жителей о работе транспорта в Мариуполе. Фото: Минтранс ДНР

Глава министерства транспорта ДНР проверил состояние транспортной инфраструктуры в Мариуполе. По словам Владимира Тужилина, местные жители в целом довольны работой транспорта.

— В рамках рабочей поездки в Мариуполь решил воспользоваться общественным транспортом. Пообщался с жителями города по вопросам качества предоставляемых услуг городским транспортом. В целом пассажиры довольны работой транспорта. Для себя взял на контроль несколько пожеланий людей, — отметил министр.

Владимир Тужилин заявил, что оценивает работу городской администрации и «Мариупольтранса» положительно.

— Особое внимание в транспортных средствах обратил на обеспечение комфортных условий поездки — чистоту салона, наличие необходимой информации для пассажиров, соблюдение порядка на автобусных остановках. В целом по итогам осмотра положительно оцениваю ту работу, которую проводит администрация города и «Мариупольтранс» в части организации работы транспортной инфраструктуры, — заявил Тужилин. — Но еще есть над чем работать. Будем совместно находить пути решения вопросов, которые на сегодня актуальны для горожан.

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