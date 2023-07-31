В Донецке рассмотрят возможность продлить график работы четырех маршрутов

Денис Пушилин предложил продлить работу маршрутов № 16, № 20, № 20а, №20в в Донецке. Фото: Минтранс ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поручил рассмотреть возможность продления графика работы четырех маршрутов в Донецке. Денис Пушилин подчеркнул, что в Республике продолжаться проверки пассажирского транспорта.

— Прошу рассмотреть возможность продления графика работы общественного транспорта по запросам граждан по маршрутам № 16, № 20, № 20а, №20в в Донецке, — отметил Денис Пушилин.

Глава региона добавил, что мониторинг технического и санитарного состояния транспорта в ДНР продолжится.

— На еженедельном оперативном совещании рассмотрели ряд вопросов, среди которых публичные проверки состояния пассажирского транспорта сотрудниками Минтранса и администрациями Донецка и Шахтерска. Прошу активно продолжать данную работу, — отметил Пушилин.

Напомним, что ранее повторный осмотр общественного транспорта прошел в Макеевке. Проверяющие из администрации, Минтранса и других ведомств отметили положительную динамику.

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