В Макеевке провели повторный техосмотр пассажирского транспорта

На автовокзалах Донецка, Макеевки, Горловки и других городов Республики продолжаются рейды. Фото: Минтранс ДНР

Повторный осмотр технического состояния пассажирского транспорта провели в Макеевке. Сотрудники отдела контроля Минтранса ДНР совместно с ГИБДД, ДРО ВС КС и представители администрации выборочно проверили 12 маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

— Проверяющие отметили положительную динамику в устранении ранее выявленных нарушений санитарно-технического состояния транспортных средств на городских маршрутах. Маршруты № 111, 20 и 14 — осмотрены повторно. Было отмечено, что ранее выявленные замечания были устранены. Выстроенный диалог с органами власти, местными администрациями и перевозчиками начинает давать первые результаты, — отметили в министерстве.

Напомним, что ранее повторный мониторинг технического и санитарного состояния транспорта провели в Донецке. Специалисты проверили маршруты на автовокзале «Южный», которые отправляются в Ростов-на-Дону, Москву, Воронеж и другие города Российской Федерации.

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