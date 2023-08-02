В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой ранено трое мужчин

В Ясиноватой ранено трое мужчин из-за обстрелов ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ясиноватой ранено трое мужчин. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Сегодня в результате очередного обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получили три человека (мужчины 1954, 1974, 1976 г.р.). Будьте предельно осторожны. Враг целенаправленно обстреливает жилые районы. За вчерашний и сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили шесть человек, два человека погибли. Берегите себя и своих близких, - написал в телеграм канале мэр города.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранен подросток. Также прямым попаданием снаряда повреждена котельная № 21 по улице Черняховского, 71.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка была ранена женщина 1933 года рождения, а также снарядами украинских боевиков уничтожены две квартиры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка сообщил, что ВСУ за 12 часов выпустили по городу 73 снаряда из артиллерии

За 12 часов Донецк 21 раз подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков (подробнее)