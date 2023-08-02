В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки ранен подросток

В результате обстрела ВСУ в Горловке ранен подросток Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранен подросток. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- В результате украинской вооруженной агрессии ранен подросток в поселке шахты имени Никиты Изотова (Никитовский район Горловки), - написал в телеграм-канале мэр Головки.

Иван Приходько добавил, что вследствие обстрела поселка прямым попаданием снаряда повреждена котельная № 21 по улице Черняховского, 71. Также обстрелом украинских боевиков повреждено здание УТСЗН администрации Никитовского района Горловки и зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе школы № 30.

По данным СЦКК ДНР, по Никитовскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 мм. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Дзержинск.

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