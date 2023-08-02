ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украингы по направлению: 11:35 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина 1933 года рождения, а также снарядами уничтожены две квартиры.

Кроме того, вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 73 снаряда калибром 155 мм. По огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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