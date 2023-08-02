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НовостиПолитика2 августа 2023 9:05

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РЗСО

Из района населенного пункта Максимильяновка ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Донецку
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украингы по направлению: 11:35 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина 1933 года рождения, а также снарядами уничтожены две квартиры.

Кроме того, вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 73 снаряда калибром 155 мм. По огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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