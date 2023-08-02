Мэр Донецка сообщил, что ВСУ за 12 часов выпустили по городу 73 снаряда из артиллерии

За 12 часов Донецк 21 раз подвергся обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 73 снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 21:00 1 августа до 9:00 2 августа, по информации СЦКК ДНР, город Донецк и присоединенные территории 21 раз подверглись обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Старомихайловка укронацисты выпустили 73 снаряда калибром 155 мм, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в Куйбышевском районе по улице Зуевской произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Также в Петровском районе прямое попадание в многоквартирный дом по улице Косарева. В поселке Старомихайловка пострадал частный дом по улице Жуковского.

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