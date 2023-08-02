За сутки ВСУ убили трех жителей ДНР, еще десять получили ранения

За сутки СЦКК ДНР сообщили о 112 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 1 августа вооруженные формирования Украины убили трех жителей ДНР, еще десять получили ранения, в том числе ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц, в том числе ребенок 2010 года рождения в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Никитовском районе Горловки и Пантелеймоновке, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 112 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Горловка, Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Докучаевск. Также были повреждены десять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

- На Донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Горловском 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На Ясиноватском 20 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Докучаевском 1 обстрел из артиллерии 152 мм. Выпустив 421 единицу различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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