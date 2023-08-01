ВСУ ранили двух мирных жителей в Донецке и Александровке, одна пострадавшая погибла

Донецк вновь оказался под массированным артиллерийским огнем ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

В Донецке и пригородах возросло количество пострадавших в результате обстрела ВСУ. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о еще двух мирных жителях, раненных в Петровском районе города и Александровка. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

— В результате обстрела Петровского района по улице. Галицкой получила ранение женщина 1967 года рождения. В поселке Александровка по улице Челюскинцев ранен мужчина 1943 года рождения, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что в больнице скончалась ранее пострадавшая мирная жительница Алексадровки — женщина 1944 года рождения.

Всего с 9:00 до 21:00 1 августа ВСУ выпустили по Донецку и окрестным населенным пунктам 124 снаряда калибром 155 мм. Боевики 35 раз открыли огонь по Александровке, а также Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города.

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