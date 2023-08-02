В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранена женщина Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина, а также снарядами уничтожены две квартиры. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе в результате варварского утреннего обстрела ранена женщина 1933 года рождения. Кроме того, в многоквартирном жилом доме по улице Зуевской снарядами повреждены стены, кровля и остекление. Полностью уничтожены две квартиры, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 73 снаряда калибром 155 мм. По огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также поселок Старомихайловка. В Куйбышевском районе по улице Зуевской произошло прямое попадание в многоквартирный дом.

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