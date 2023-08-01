В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка пострадала женщина

В результате обстрела ВСУ в Донецке пострадала женщина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженных формировании Украины в Петровском районе Донецка пострадала женщина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела украинскими карателями Петровского района города по улице Петровского пострадала женщина 1960 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, примерно в 11:30 из района населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району Донецка украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Пантелеймоновка под Горловкой ранена мирная жительница. По населенному пункту украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, за 31 июля ВФУ убили трех жителей ДНР, еще 14 получили ранения.

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