В результате обстрела ВСУ в поселке Пантелеймоновка под Горловкой ранена женщина

В результате обстрела ВСУ в поселке Пантелеймоновка ранена женщина Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формировании Украины в поселке Пантелеймоновка ранена мирная жительница. Об этом сообщает глава Горловки Иван Приходько.

- Вследствие обстрела поселка городского типа Пантелеймоновка с позиций украинских боевиков ранена мирная жительница, - написал в телеграм-канале мэр Горловки.

По данным СЦКК ДНР, около 12:05 из района населенного пункта Новгородское вооруженные формирования Украины выпустили по поселку городского типа Пантелеймоновка шесть снарядов калибром 152 мм.

Напомним, что за 31 июля вооруженные формирования Украины убили трех жителей ДНР, еще 14 получили ранения. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка. Также были повреждены 24 жилых домостроения и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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