Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из ОТРК «Точка»

На месте обстрела по улице Терриконная образовалась огромная воронка. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили направление огня и применяемое вооружение при обстреле Куйбышевского района Донецка 31 июля. Украинские боевики открыли огонь по городу из ОТРК «Точка», выпустив одну ракету 9М79. В результате атаки погибла пожилая женщина, мужчина 1968 года рождения получил ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник произвел запуск ракеты 9М79 из ОТРК «Точка», находясь на своих позициях в районе населенного пункта Гришино. Зона ответственности 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» (командир — полковник Ярошевич Федор Сергеевич). На улице Терриконная разрушен жилой дом, а также повреждены припаркованные рядом маршрутные автобусы, — заявили в ведомстве.

Напомним, что эксперты также установили тип вооружения, из которого ВСУ обстреляли центр Донецка. Боевики выпустили по Ворошиловскому району осколочную ракету из РСЗО HIMARS.

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