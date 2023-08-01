За сутки ВСУ убили трех жителей ДНР, еще 14 получили ранения

За сутки СЦКК ДНР сообщили о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

За 31 июля вооруженные формирования Украины убили трех жителей ДНР, еще 14 получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Калининском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка.

- Повреждены 24 жилых домостроения в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, Ясиноватой, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры, - сообщили военные эксперты.

Кроме того, украинские боевики выпустили по Республике 220 единиц различных боеприпасов за 24 часа.

- На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК «Точка», артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском восемь обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском девять обстрелов из РСЗО, БпЛА, артиллерии 155 мм, - добавили в СЦКК ДНР.

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