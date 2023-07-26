Строители из Северной столицы продолжают восстанавливать Центр детского и юношеского творчества. Фото: Администрация Мариуполя

Ленобласть восстанавливает Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе. Шеф-регион проводит капитальный ремонт всего здания. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Строители из Северной столицы продолжают восстанавливать Центр детского и юношеского творчества города Мариуполя. Проводится капитальный ремонт всего здания. Уже подготовлена чаша бассейна, сейчас проводятся гидроиспытания, - отмечают в организации.

Специалисты из Санкт-Петербурга стараются закончить объект в Мариуполе раньше срока. В центре будет организовано 11 направлений дополнительного образования. Также для маленьких мариупольцев откроют центр раннего развития.

Напомним, что в Мариуполе началась подготовка площадки для строительства питомника для бродячих животных.

Кроме того, строители из Санкт-Петербурга восстановили жилой комплекс в центре Мариуполя на проспекте Ленина. Работы проходили в сложных условиях — не было воды и электричества. Сейчас специалисты благоустраивают сам проспект.

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