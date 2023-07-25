Благоустройство проспекта Ленина в Мариуполе завершат к осени 2023 года

Регион-шеф помогает восстанавливать центральные улицы Мариуполя. Фото: ДАН

Строители из Санкт-Петербурга восстановили жилой комплекс в центре Мариуполя на проспекте Ленина. Работы проходили в сложных условиях — не было воды и электричества. Сейчас специалисты благоустраивают сам проспект — строят парковки и расширяют дорожки для прогулок.

— Благодаря слаженной работе петербургских специалистов в Мариуполе восстановлен жилой квартал на проспекте Ленина. Работы начались в июне прошлого года, сегодня — это благоустроенная территория, которая радует не только местных жителей, но и мариупольцев из соседних районов города, — отметили в администрации.

Благоустройство центрального мариупольского проспекта завершат к осени 2023 года.

— Благоустройство на проспекте Ленина продолжается — появляются парковки, детские площадки, расширяются дорожки для прогулок. Все работы петербургские строители планируют завершить к сентябрю 2023 года.

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