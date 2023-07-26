Власти Мариуполя посетили площадку будущего питомника для бездомных животных

С территории сначала необходимо вывезти строительный мусор, заявил Моргун. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе началась подготовка площадки для строительства питомника для бродячих животных. Власти приморского города определили перечень предварительных работ — определение границ и вывоз мусора с территории. Мэр Мариуполя Олег Моргун и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Дмитриев посетили место будущей стройки.

— Выехали на место будущего питомника для бездомных животных. Здесь уже возводятся вольеры, скоро начнется строительство административного комплекса. Вместе с тем, предстоит провести еще целый ряд работ, предваряющих основное строительство, — рассказал Моргун в телеграм-канале. — Так, необходимо четко определить границы питомника. Далее следует демонтировать и вывезти с его территории разрушенные постройки.

Градоначальник подчеркнул, что власти безотлагательно займутся решением этих вопросов.

— Важно, чтобы социально-значимый объект для мариупольцев и жителей близлежащих населенных пунктов как можно скорее был запущен в работу, — добавил мэр.

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