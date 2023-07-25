В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранен мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения. В здании котельной по улице Краснознаменной повреждены фасад, кровля, остекление, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в частных домовладениях по улице Краснознаменной и Красной повреждения получили кровля, остекление, заборы, ворота, гаражи, автомобили, газовая труба, линия электропередач.

Напомним, что в результате обстрела поселка Старомихайловки ранения получили двое мирных граждан — мужчина и женщина.

Кроме того, ранее украинские боевики подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу центр Донецка. В результате агрессии повреждены жилые дома на улицах Щорса и Розы Люксембург, газовая труба. Осколками посечен автобус 23 маршрута.

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