В Петровском районе Донецка обнаружили противопехотную мину «Лепесток»

Детонация мины «Лепесток» может покалечить или даже убить человека. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики вновь дистанционно заминировали Петровский район Донецка. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» была обнаружена на улице Корганова. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Петровском районе Донецка обнаружена противопехотная фугасная мина «Лепесток». Мины, которые ранее разбрасывали над городом украинские нацисты, могут находиться в других районах города. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не поднимайте с земли, — отметил мэр.

Кулемзин добавил, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо вызвать МЧС по номеру 101 и обозначить место находки.

Напомним, что вчера на такой мине подорвалась мирная жительница в Куйбышевском районе Донецка на улице Семенова Тянь-Шанского. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №17.

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