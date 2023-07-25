Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Старомихайловке

При обстреле Старомихайловки ранения получили мужчина и женщина, подробности уточняются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Два мирных жителей Старомихайловки пострадали при обстреле населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Старомихайловки ранения получили двое мирных граждан — мужчина и женщина. Подробности уточняются, — отметил мэр в своем телеграм-канале.

Ранее под массированным огнем ВСУ оказался Киевский район Донецка. В результате ракетного и артиллерийского обстрелов повреждены жилые многоквартирные дома на улицах Щорса и Розы Люксембург, магазин «Идеал» на проспекте Панфилова и троллейбусы в депо.

Также ВСУ открыли огонь по району возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили четырех мирных жителей в Донецке и Старомлиновке. Всего боевики выпустили по Республике свыше 200 различных боеприпасов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрелом ВСУ в центре Донецка повреждены жилые дома, газопровод и автобус

Информации о погибших не поступало (подробнее)