Обстрелом ВСУ в центре Донецка повреждены жилые дома, газопровод и автобус

Сведения о последствиях обстрела уточняются (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Украинские боевики подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу центр Донецка. В результате агрессии повреждены жилые дома на улицах Щорса и Розы Люксембург, газовая труба. Осколками посечен автобус 23 маршрута. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— По информации очевидцев, прилеты возле больницы Вишневского, попадание снаряда в квартиру дома. В многоквартирном доме по улице Розы Люксембург повреждено остекление. В многоквартирном доме по улице Щорса повреждены остекление, газовая труба, — отметил мэр.
Кулемзин подчеркнул, что пассажирский автобус 23 маршрута был посечен осколками при обстреле района возле больницы Вишневского в Киевском районе.
Напомним, что ранее ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из реактивной системы залпового огня, а также 21 артиллерийский снаряд за час. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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