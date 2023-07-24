Санкт-Петербург выделил два крана-манипулятора для Маруиполя. Фото: ДАН

Санкт-Петербург выделил два крана-манипулятора для вывоза строительных материалов на объектах Мариуполя. Они работают на местных стройплощадках и могут помочь существенно ускорить восстановление города. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

- Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа — помочь мариупольцам восстановить их замечательный город, - заявил губернатор.

Напомним, что в Мариуполе восстановили общежитие профессионального машиностроительного лицея № 4. На объекте выполнен капитальный ремонт. Строители устранили последствия повреждений, заменили окна и двери, заново провели все инженерные коммуникации и систему электроснабжения.

Кроме того, специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к восстановлению в Мариуполе одного из красивейших зданий исторического центра города - адвоката и председателя Мариупольской городской думы Ильи Юрьева.

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