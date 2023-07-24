В Мариуполе восстановили общежитие профессионального машиностроительного лицея. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе восстановили общежитие профессионального машиностроительного лицея № 4. На объекте выполнен капитальный ремонт. Строители устранили последствия повреждений, заменили окна и двери, заново провели все инженерные коммуникации и систему электроснабжения. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО «ПКС «Строймонолит».

- Выполнены также внутренние отделочные работы общих помещений и комнат для комфортного проживания студентов, оборудованы кухни и произведен монтаж сантехники. Стройконтроль осуществляло ГБУ МО «УТНКР», - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

На данный момент в Мариупольском профессиональном машиностроительном лицее обучения проходят 300 студентов. При необходимости им предоставляют комнату в обновленном общежитие.

Отметим, что капитальный ремонт объекта выполнялся при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

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