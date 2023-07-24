Мариупольской школе присвоили имя погибшего в ЛНР генерал-лейтенанта Кутузова

На школе появилась мемориальная доска, а перед зданием учреждения — бюст Романа Кутузова. Фото: администрация Мариуполя

Школе №7 в Мариуполе присвоили имя командующего 29 армии генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Он погиб в ЛНР в 2022 году. Указом Владимира Путина Роману Кутузову было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Имя командующего 29 армии генерал-лейтенанта Романа Кутузова будет теперь носить мариупольская школа № 7. На стене школы установили мемориальную доску, а на постаменте у входа в здание — бронзовый бюст. Роман Кутузов погиб 5 июня 2022 года в поселке Николаевка в ЛНР, — отметили. Городской администрации.

Напомним, что ранее Мариупольскому государственному университету присвоили имя великого русского художника и уроженца Донбасса Архипа Ивановича Куинджи. Ректор вуза Лариса Сиволап добавила, что этот шаг стал данью памяти русскому художнику.

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