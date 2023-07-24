Мэр Мариуполя проверил ход восстановления трех пятиэтажных домов в Приморском районе

Мэр Мариуполя проверил ход восстановления трех пятиэтажных домов. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановления трех пятиэтажных домов в Приморском районе. Об этом главу города на недавнем личном приеме попросили жильцы.

- В каждом из домов имеются квартиры, которые были повреждены прямыми попаданиями или полностью выгорели. Пояснил, что в задачи подрядчиков входит закрытие теплового контура, восстановление конструктивов и межэтажных перекрытий, проведение отопления и водоснабжения, замена окон. Косметический ремонт квартир сметами не предусмотрен, - пишет в телеграм-канале глава Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что прорабатывается вопрос, чтобы собственники квартир могли оставлять заявления в «Мариупольжилкомплекс» для направления специалистов по дефектовке и осмечиванию внутренних работ. После этого они за счет компенсации приобретут необходимые материалы, и строительные бригады выполнят косметически й ремонт.

Напомним, что в Мариуполе восстановили общежитие профессионального машиностроительного лицея № 4. На объекте выполнен капитальный ремонт. Строители устранили последствия повреждений, заменили окна и двери, заново провели все инженерные коммуникации и систему электроснабжения.

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