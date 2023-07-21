В Мариуполе начали восстановление одного из красивейших зданий исторического центра - дом Ильи Юрьева

Специалисты приступил к восстановлению «Дома Юрьева» в Мариуполе. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к восстановлению в Мариуполе одного из красивейших зданий исторического центра города - адвоката и председателя Мариупольской городской думы Ильи Юрьева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

- Общая площадь трехэтажного особняка ХIХ века превышает 1,6 тыс. кв. метров. Завершить восстановление здания с элементами барокко и сталинского ампира планируется в первом квартале 2024 года. Свое название дом получил в честь наиболее известного владельца особняка – адвоката и председателя Мариупольской городской думы Ильи Юрьева, - отмечают в компании.

Там добавили, что сейчас специалисты восстанавливают несущие конструкции и кирпичные стены особняка, которые были разрушены во время боевых действий весной прошлого года. Затем строители приступят к закрытию теплового контура, установке новых окон и дверей, ремонту кровли и инженерных систем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстанавливают городскую больницу №1

Сейчас завершена реконструкция здания лаборатории, а также на финальной стадии – ремонт инфекционного корпуса (подробнее)