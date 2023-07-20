Строители провели отделочные работы внутренних помещений. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе восстанавливают городскую больницу №1. Сейчас завершена реконструкция здания лаборатории, а также на финальной стадии – ремонт инфекционного корпуса. Об этом сообщает компания «РКС-НР», которая выступает в качестве генерального подрядчика вместе с ООО «ПСК «Строймонолит».

- В рамках капитального ремонта возведена новая кровля и восстановлен поврежденный конструктив здания, проведены фасадные работы, заменены дверные и оконные блоки. Строители провели отделочные работы внутренних помещений в соответствии с требованиями к объектам здравоохранения Российской Федерации, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Специалисты сделали полную замену всех инженерных коммуникаций, смонтировали основную и аварийную систему электроснабжения. Сейчас строительные бригады завершили ремонт одного крыла корпуса терапии/неврологии/гемодиализа. Медицинский персонал теперь оказывает услуги местным жителям. Другая часть задания активно восстанавливается. Ремонт всех объектов планируют закончить до конца 2023 года.

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