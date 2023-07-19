Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Территориальный центр обслуживания в Мариуполе

Проект Территориального центра обслуживания. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Территориальный центр обслуживания в Жовтневом районе Мариуполя. На данный момент строители проводят демонтаж аварийных конструкций и подготавливают здание к ремонту. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Центр ориентирован на оказание социальной помощи пожилым, инвалидам, лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В учреждении организуют отделение социальной реабилитации детей-инвалидов, им будут оказывать адресную помощь, - отмечают в мэрии.

Напомним, что специалисты из Ленобласти вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра. Строительство объекта планируют завершить к концу 2024 года. Торжественно открытие театра проведут в начале 2025 года.

Кроме того, в Центральном районе Мариуполя восстанавливают детско-юношескую спортивную школу. Строители заново возвели кровлю, сделали полный внутренний ремонт с заменой инженерных систем.

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