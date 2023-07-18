Глава Орджоникидзевской районной администрации Игорь Овсиенко поблагодарил меценатов за помощь. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе оборудовали городскую больницу № 2 системами кондиционирования. Помощь в этом оказали москвичи. Такую информацию озвучили в администрации города.

Там уточнили, что в помещениях медучреждения установили настенные сплит-системы.

- Москвичи оборудовали ГБУ «Городская больница № 2» системами кондиционирования. Настенные сплит-системы установлены в лабораториях, лекарственных складах, процедурной акушерского стационара и помещениях послеродового отделения, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что оборудование для больницы предоставила московская подрядная организация ООО «СТФ-Технолоджи». Персонал больницы выразил искреннюю признательность и поблагодарил московского подрядчика за оказанную помощь. А глава Орджоникидзевской райадминистрации Игорь Овсиенко отметил меценатов благодарностями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают главную больницу скорой медицинской помощи. Сейчас ведутся работы по монтажу систем центрального отопления и электроснабжения, производится замена окон.

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