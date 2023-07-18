Специалисты из Санкт-Петербурга вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра

Мариупольскому драмтеатру вернут прежний облик. Фото: Министерство культуры ДНР

Специалисты из Ленобласти вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра. Строительство объекта планируют завершить к концу 2024 года. Торжественно открытие театра проведут в начале 2025 года. Об этом сообщает Министерство культуры Донецкой Народной Республики.

- Специалисты из Санкт-Петербурга уже разрабатывают грунт, готовят фундамент под башенный кран и благоустраивают прилегающую к театру территорию. Организация ООО «Модуль-Центр» привлекла к работе 9 человек и 5 единиц техники, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что после реконструкции в обновленный театр после учебы в Российском государственном институте сценических искусств сможет устроиться молодежь из Мариуполя. Ребят пригласили стать частью труппы после того, как они завершат обучение в питерском вузе.

Напомним, что в Центральном районе Мариуполя восстанавливают детско-юношескую спортивную школу. Строители Ленинградской области заново возвели кровлю, сделали полный внутренний ремонт с заменой инженерных систем.

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