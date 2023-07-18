Специалисты из Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают многоквартирный дом. Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты из Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Ремонтные работы объекта проходят с осени прошлого года. Все этапы работ контролируют эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО «УТНКР», в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

- Наши эксперты осуществляют постоянный контроль за качеством и соблюдением строительных норм и правил на различных объектах, обеспечивая безопасную и эффективную работу строителей, - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Сейчас строительные бригады завершают монтажные работы по установке отопления, оконных блоков, дверей, а также систем горячего и холодного водоснабжения, канализации. Также проходят отделочные работы в местах общего пользования.

Скоро специалисты из Московской области планируют начать работы по укладке кровли. Провести в многоквартирном здании электроснабжение и газоснабжение.

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