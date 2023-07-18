В Мариуполе благоустраивают городские территории

Сотрудники предприятия «Зеленстрой» благоустраивают городские территории Мариуполя. Фото: Администрация города Мариуполя
В Мариуполе комплексно благоустраивают городские территории. Только за прошлую неделю работники предприятия «Зеленстрой» провели покос травы на площади свыше 23 гектаров и собрали с территории в 988 гектаров бытовой и строительный мусор. Об этом сообщает администрация города.
- При проведении работ по благоустройству особое внимание уделяется паркам, скверам, площадям и другим зонам отдыха горожан. А в Приморском и Орджоникидзевском районах работники производственных участков также убирают территории пляжей, - отмечают в мэрии.
В администрации Мариуполя отметили, что сотрудники предприятия постоянно поливают и пропалывают кустарники и цветники, выполняют стрижку живых изгородей, вырезают и вырубают поросль, ведут борьбу с сорняками. Также скоро специалисты приступят к обрезке деревьев.
Напомним, что жилфонд левобережной части Мариуполя готовится к отопительному сезону. Начальник участка по Орджоникидзевскому району МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» Виктория Скляр сообщила, что на 113 многоквартирных домов уже подписаны акты передачи Теплосети.
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