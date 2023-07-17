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НовостиОбщество17 июля 2023 11:17

Жилфонд левобережной части Мариуполя готовится к отопительному сезону

В Орджоникидзевском районе на 113 многоквартирных домов уже подписаны акты передачи Теплосети
Владислав ГУЩИН
Левобережная часть Мариуполя готовится к отопительному сезону

Левобережная часть Мариуполя готовится к отопительному сезону

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жилфонд левобережной части Мариуполя готовится к отопительному сезону. Начальник участка по Орджоникидзевскому району МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» Виктория Скляр сообщила, что на 113 многоквартирных домов уже подписаны акты передачи Теплосети.

- Еще в 57 МКД идут подготовительные работы: проверяется техническое состояние системы отопления всего дома, производится чистка элеваторных узлов, выполняется промывка и опрессовка системы отопления, - отметила она.

В коммунальном предприятии добавили, что сотрудники делают все возможное, чтобы во всех районах Мариуполя поступило тепло в дома к началу отопительного сезона.

Напомним, что в Мариуполе с начала года были трудоустроены более 11 тысяч человек. Центр занятости заключил договоры с 56 работодателями на создание 17 777 рабочих мест временного характера. Эти люди задействованы в восстановительных работах.

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