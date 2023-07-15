В Мариуполе с начала года трудоустроили более 11 тысяч человек

Многие предпочитают устраиваться на стройку. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе с начала года были трудоустроены более 11 тысяч человек. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на Мариупольский городской центр занятости.

Там уточнили, что в первом полугодии в службу занятости обратились 13 976 безработных жителей. В то же время работодатели заявили про 16 758 открытых вакансий, в основном рабочих специальностей - электрогазосварщик, штукатур, кровельщик, каменщик, разнорабочий. В городе также не хватает инженерно-технических работников, сметчиков, медиков и педагогов.

При этом многие горожане устраиваются на стройку.

- С начала года трудоустроено 11 780 человек. Центр занятости заключил договоры с 56 работодателями на создание 17 777 рабочих мест временного характера. Эти люди задействованы в восстановительных работах, - пояснили в службе.

Сообщается также, что особое внимание в Мариуполе уделяют трудоустройству молодежи. Для учащихся старших классов в школах проводят профориентационные уроки.

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