В Центральном районе Мариуполя восстанавливают спортивную школу

В Мариуполе восстанавливают детско-юношескую спортивную школу. Фото:«РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают детско-юношескую спортивную школу. Двухэтажное здание состоит из двух корпусов. Одна часть построена в 1899 году, вторая, где раньше была школа семилетнего обучения в 1920 году. Об этом сообщает компания «РКС-НР», которая выступает в качестве генерального подрядчика вместе с АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленобласти».

- Строители Ленинградской области заново возвели кровлю, сделали полный внутренний ремонт с заменой инженерных систем. Проведена частичная перекладка и восстановление, усиление, инъектирование и гидроизоляция фундаментов и кладки. Заменены все оконные и дверные блоки, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты из Ленобласти обустраивают спортивные сооружения на территории школы. Скоро здесь будет поле для минифутбола, баскетбольная площадка, поле для занятий волейболом и большим теннисом, лукодром.

Работы выполняются при координации Минстроя России и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Строительный контроль ведет ГБУ МО УТНКР.

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