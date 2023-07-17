Специалисты из Липецкой области сдадут в эксплуатацию девять восстановленных объектов в Мариуполе

Всего строители отремонтировали 24 объекта, 15 из которых уже переданы городу Фото: Александр ИВАНОВ

В ближайшее время в Мариуполе сдадут в эксплуатацию девять объектов, которые восстановили специалисты из Липецкой области. Об этом сообщил замгубернатора Липецкой области Роман Петрухин по итогам итоги рабочей поездки в ДНР.

Он уточнил, что всего строители отремонтировали 24 объекта, 15 из которых уже переданы городу. В их числе - школа и технический лицей. По словам Петрухина, сейчас липчане проводят восстановительные работы в детском саду и пяти многоэтажных домах. Три из них сильно пострадали из-за боевых действий - в домах выбиты окна, частично разрушены кровли и перекрытия. Под руководством регионального Фонда капремонта специалисты укрепляют здесь строительные конструкции, монтируют новые стеклопакеты и ремонтируют инженерные системы.

- Восстановление жилищного фонда и социальных объектов - первоочередная задача, наши специалисты сделают все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения, - в свою очередь, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, который заслушал доклад своего заместителя.

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