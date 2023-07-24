Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе ранена женщина

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранена женщина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина. Пострадавшую медики доставили в больницу. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела украинскими нацистами Куйбышевского района получила ранения женщина 1976 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №17, - написал в телеграм-канале мер Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что по улице Куйбышева огнем украинских боевиков повреждено здание котельной, складские помещения, товарный склад, два грузовых автомобиля.

Напомним, что в Куйбышевском районе Донецка пожилая женщина подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» на улице Семенова Тянь-Шанского. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №17.

Кроме того, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 23 снаряда, в том числе восемь ракет из РЗСО.

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