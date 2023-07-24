За час ВСУ выпустили по территории ДНР 38 снарядов из артиллерии и РЗСО

ВСУ выпустили по территории ДНР 42 снаряда из артиллерии и РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 38 снарядов из артиллерии и реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Горловка, Донецк, Макеевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:10 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четыре снаряда калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

СЦКК ДНР добавили, что вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 23 снаряда, в том числе восемь ракет из РЗСО. Под огонь украинских боевиков попали Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города. Также по Червоногвардейскому району Макеевки ВСУ выпустили шесть снарядов из натовской артиллерии.

Кроме того, около 15:40 по Никитовскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили еще пять снарядов калибром 152 мм.

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