Обстрелом ВСУ обесточен поселок Зайцево в Горловке

Город вновь оказался под массированным огнем украинских боевиков. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Зайцево в Горловке. В результате обстрела населенный пункт обесточен. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Никитовском районе Горловки повреждены жилые дома на улицах Ртутная и Горловская, а также обесточен поселок Зайцево, — отметили в ведомстве.

Напомним, что по состоянию на семь утра 24 апреля в Донецкой Народной Республике без света остались свыше семи тысяч бытовых абонентов, обесточено 95 трансформаторных подстанций. Специалисты уже приступили к ремонту.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Республике более 200 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались шесть городов региона, включая Макеевку, Горловку и Донецк. В Кировском районе Макеевки погиб один мирный житель.

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