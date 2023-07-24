В Куйбышевском районе Донецка женщина подорвалась на мине «Лепесток»

В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток». Фото: МЧС ДНР

В Куйбышевском районе Донецка пожилая женщина подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» на улице Семенова Тянь-Шанского. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Мирные жители Донецка продолжают подрываться на запрещенных международными конвенциями противопехотных фугасных минах «Лепесток», которые ранее разбросали над городом украинские нацисты. В Куйбышевском районе на улице Семенова Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №17, - написал мэр города в телеграм-канале.

Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе на улице Виктора Гюго ранен водитель маршрутного такси №99 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу имени Вишневского.

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