В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен мужчина

В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен водитель маршрутного такси Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранен мужчина на улице Виктора Гюго. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов и иностранных наемников в Петровском районе на улице Виктора Гюго ранен водитель маршрутного такси №99 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу имени Вишневского, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 38 снарядов из артиллерии и реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Горловка, Донецк, Макеевка. По данным СЦКК ДНР, 23 снаряда, в том числе восемь ракет из реактивной системы залпового огня украинские боевики выпустили по Донецку.

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