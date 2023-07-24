ВСУ за сутки выпустили свыше 200 боеприпасов по ДНР

ВСУ продолжают обстреливать мирные города ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 205 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 8 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 152 мм. Повреждены 6 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что под огнем боевиков оказались шесть городов региона, включая Горловку, Макеевку, Донецк и Старомихайловку. Представительство СЦКК ДНР сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ за сутки. В предыдущие сутки военные эксперты зафиксировали 56 обстрелов.

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