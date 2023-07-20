Более 90 натовских снарядов и 25 ракет из РСЗО выпустили украинские войска по Донецку 20 июля

Обстрелы города не прекращаются Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 20 июля, Донецк и его окрестности 27 раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под прицельным огнем противника оказались четыре района Донецка.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 91 снаряд калибром 155 мм и 25 ракет из РСЗО, - проинформировал градоначальник.

По информации Кулемзина, обстрелами ВСУ повреждены многоквартирные и частные жилые дома в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах, а также здание спального корпуса школы-интерната №3 в Петровском районе и котельной в Куйбышевском районе города.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли закрытый магазин в Киевском районе Донецка. В соседнем доме выбило стекла.

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