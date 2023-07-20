ВСУ обстреляли закрытый магазин в Киевском районе Донецка

Снаряд пробил крышу неработающего магазина Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Вечером 20 июля район железнодорожного вокзала Донецка попал под обстрел ВСУ. Около 19.00 жители многоэтажных домов по ул. Артема услышали характерный свист и сильный грохот: вражеский снаряд лег непосредственно в застройку.

Вскоре выяснилось, что артиллеристы ВСУ попали в бездействующий магазин «Сатурн», пробили крышу, внутри полный разгром.

К счастью, никто не пострадал, однако в доме ул. Артема 190а выбило стекла.

Жители были настроены весьма нервно:

- Остановите автомобиль (который проезжал мимо дома – Ред.) все взорваться может! - эмоционально взывала женщина лет 30-ти.

В доме по улице Артема 190а выбило стекла Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

По предварительным данным в магазин попал натовский снаряд калибром 155-мм. Однако, судя по незначительности разрушений, сработал он нештатно, возможно, был неисправен.

Но люди в панике – идут дожди, их квартиры заливает.

Люди собираются уезжать Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Сегодня уезжаем к свекрови в центр Донецка, но там тоже не спокойно, - поделилась жительница дома рядом с «Сатурном» Анжела. – Завтра будем искать фанеру, забивать окна. Кому понадобилось бить по нашему району? Здесь кроме детского садика, остановки маршруток, ничего нет! На момент написания материала обстрел ВСУ продолжался.

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