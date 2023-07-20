Здание котельной повреждено обстрелом ВСУ в Куйбышевском районе Донецка

Здание котельной повреждено обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка в здании котельной повреждены стены, кровля, остекление. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района в здании котельной № 605 по улице Шахтерской Славы повреждены стены, кровля, остекление, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что в Куйбышевском районе по улице Туманяна вражеский снаряд попал в частный дом. Повреждены кровля, стены, остекление, хозяйственные постройки.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 47 снарядов из натовской артиллерии. Город Донецк и присоединенные территории 11 раз подверглись обстрелам. Под огнем украинских боевиков оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы, а также поселок Старомихайловка.

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