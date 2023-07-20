СЦКК ДНР: За 19 июля в результате обстрелов ВСУ двое человек получили ранения

За 19 июля ВФУ выпустили 271 единицу различных боеприпасов по ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

За 19 июля в результате обстрелов вооруженных формирований Украины двое человек получили ранения, в том числе и ребенок. Повреждены 14 жилых домостроений, а также один объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2022 года рождения в Кировском районе Макеевки. Повреждены 14 жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, а также один объект гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что под огнем украинских боевиков оказались Горловка (Калининский район), Ясиноватский район, город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский район), Старомихайловка.

- На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском три обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 271 единицу различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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