Новый ракетный удар нанесли украинские войска по Макеевке 19 июля

Город повергся обстрелу из реактивной артиллерии ВСУ. Фото: СЦКК ДНР

Днем 19 июля украинские войска нанесли новый ракетный удар по Макеевке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что ВСУ открыли огонь по Кировскому району города, выпустив в его направлении пять ракет. Огонь велся со стороны Семеновки.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:30 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 5 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил специалистам до 21 июля составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля. Более трехсот домов и учреждений пострадали в городе-спутнике Донецка.

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