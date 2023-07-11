В ДНР собираются восстановить Макеевку после ракетного удара ВСУ 4 июля

Последствия обстрела Макеевки. Фото: СЦКК ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил специалистам до 21 июля составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля.

- Информирование прежде всего: что, когда - чтобы у людей был четкий план с перечнем каждого дома. Самое важное - человека ставьте во главе угла. Сейчас смотрите, в какие вы «упретесь» нормативные правовые акты, чего вам будет не хватать, - обратился к участникам совещания по восстановлению глава региона.

По его словам, одним из препятствий может стать доступ в квартиры, чьи собственники находятся за пределами ДНР. Для этого необходимо задействовать сотрудников МВД. Главная задача - закрыть тепловой контур и восстановить крыши в пострадавших домах.

По последним данным мэра Макеевки Владислава Ключарова, озвученным на совещании, в Червоногвардейском и Кировском районах города пострадали 280 домов, 12 школ, 12 детсадов, восемь медучреждений и училище.

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