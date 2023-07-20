За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 47 снарядов из натовской артиллерии

За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 47 снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 47 снарядов из натовской артиллерии. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Город Донецк и присоединенные территории 11 раз подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка городского типа Старомихайловка укронацисты выпустили 47 снарядов калибром 155 мм, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что вчерашним вечером пострадали от обстрелов частные дома по улицам Луговой и Зоологической в Куйбышевском районе.

Напомним, что за 19 июля в результате обстрелов вооруженных формирований Украины двое человек получили ранения, в том числе и ребенок. Повреждены 14 жилых домостроений, а также один объект гражданской инфраструктуры.

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